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08 июня 2026 в 11:32

Япония назвала условия отправки военного флота в Ормузский пролив

Kyodo: Япония может направить ВМС в Ормузский пролив

Фото: jn1/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Японское правительство готово направить свои военно-морские силы в акваторию Ормузского пролива, но только после установления перемирия между Соединенными Штатами и Ираном, сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на официальную позицию кабинета министров Японии. Токийская сторона также выдвинула дополнительные условия: наличие надежных каналов связи с Тегераном и значительное снижение риска возобновления боевых действий.

Учитывая нынешнюю напряженность между США и Ираном, развертывание сил считается крайне сложным, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что судоходство через Ормузский пролив возобновится только после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По словам американского лидера, данный пункт входит в число ключевых положений готовящегося соглашения. Он добавил, что корабли-тральщики США уже дислоцируются в районе пролива.

Кроме того, глава компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что в случае блокады Ормузского пролива Северный морской путь способен выступить устойчивой альтернативой классическим маршрутам международной торговли. По словам руководителя, арктическая трасса позволяет сократить время перевозки грузов.

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