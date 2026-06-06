В «Роснефти» назвали альтернативу Ормузскому проливу

Северный морской путь может стать надежной альтернативой традиционным маршрутам мировой торговли в условиях перекрытия Ормузского пролива, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Сечина, которые передает корреспондент NEWS.ru, Северный морской путь способен сократить сроки доставки грузов, снизить логистические издержки и обеспечить мировую торговлю надежными логистическими решениями.

Именно функционирование Северного морского пути может обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями. Этот маршрут позволяет сократить сроки доставки грузов нашим партнерам в полтора-два раза и снизить затраты на 20-30%, — сказал он.

Он также добавил, что кризис вокруг Ормузского пролива повышает риски для других ключевых маршрутов мировой логистики, включая Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, а также Суэцкий и Панамский каналы. Через них проходит практически весь мировой объем транспортировки нефти.

Ранее Сечин заявил, что нефтяная отрасль в 2026 году функционирует в условиях значительной ценовой нестабильности. По его словам, после относительно спокойного начала года рынок столкнулся с резким ростом котировок.