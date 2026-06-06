ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 10:23

В «Роснефти» назвали альтернативу Ормузскому проливу

Сечин: Северный морской путь может стать альтернативой Ормузскому проливу

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Северный морской путь может стать надежной альтернативой традиционным маршрутам мировой торговли в условиях перекрытия Ормузского пролива, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. По словам Сечина, которые передает корреспондент NEWS.ru, Северный морской путь способен сократить сроки доставки грузов, снизить логистические издержки и обеспечить мировую торговлю надежными логистическими решениями.

Именно функционирование Северного морского пути может обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями. Этот маршрут позволяет сократить сроки доставки грузов нашим партнерам в полтора-два раза и снизить затраты на 20-30%, — сказал он.

Он также добавил, что кризис вокруг Ормузского пролива повышает риски для других ключевых маршрутов мировой логистики, включая Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, а также Суэцкий и Панамский каналы. Через них проходит практически весь мировой объем транспортировки нефти.

Ранее Сечин заявил, что нефтяная отрасль в 2026 году функционирует в условиях значительной ценовой нестабильности. По его словам, после относительно спокойного начала года рынок столкнулся с резким ростом котировок.

Власть
Игорь Сечин
Ормузский пролив
Севморпуть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Петербург
«Не будем забегать вперед»: Песков прокомментировал письмо Зеленского
В России представили новую версию детектора дронов «Булат»
Отец Маска рассказал, как долго продлится кризис в Ормузском проливе
Люди выстроились в огромные очереди ради памятного подарка с ПМЭФ
Главный дипломат Украины сделал резкое заявления о россиянах
Польские рестораторы не смогли «украинизировать» русские вареники
Финляндия закрыла небо на юго-востоке без объяснения причин
Пожар на тюменском НПЗ локализован
Три дрона ВСУ сбили над Черным морем в районе Севастополя
Суд вынес решение по многомиллионному иску к Пугачевой
Над Ленинградской областью сбиты 144 беспилотника ВСУ
Кронштадт «освободился от оков» ограничений
В США назвали страну, от которой исходит критическая угроза
Дрон ВСУ атаковал мать с двумя детьми в Брянской области
«Конфликт давний»: Песков указал на цели СВО
Песков раскрыл, какой зарубежный лидер считается желанным гостем в России
Атака ВСУ на Санкт-Петербург и Ленобласть 6 июня: что известно, последствия
Россия начала переговоры с Apple для возвращения МАКСа в App Store
Алиханов раскрыл, что в России сделают с ветхим флотом
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.