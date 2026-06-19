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19 июня 2026 в 10:42

Сечин назвал негативное последствие снижения отпуска топлива поставщиками

Сечин: снижение отпуска топлива создает дополнительные трудности на рынке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Снижение отпуска топлива поставщиками создает дополнительные трудности на рынке, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании. При этом он заверил, что «Роснефть» будет гарантированно обеспечивать горючим на своих заправках, передает ТАСС.

Некоторые поставщики снижают [отпуск топлива], и это как раз создает дополнительные сложности, — сказал Сечин.

Ранее глава «Роснефти» заявил, что на АЗС компании нет ограничений по заправке машин топливом. По его словам, заправки компании будут работать стабильно.

До этого Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении нефтетрейдеров «Солид-товарные рынки», «Агроторг ЮГ» и «Хансел» по итогам внеплановых проверок. Регулятор подозревает компании в координации действий на биржевых торгах, что могло привести к необоснованному росту цен на бензин и дизельное топливо.

12 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что топливо на автозаправочных станциях в регионе подешевеет на 11 рублей. По его словам, решение принято по итогам переговоров с владельцами компаний АТАН и ТЭС.

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Игорь Сечин
Роснефть
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