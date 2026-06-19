Сечин ответил на вопрос о наличии ограничений по топливу на АЗС «Роснефти»

Сечин ответил на вопрос о наличии ограничений по топливу на АЗС «Роснефти» Сечин: на АЗС «Роснефти» нет ограничений по заправке машин топливом

На АЗС «Роснефти» нет ограничений по заправке машин топливом, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров. По его словам, которые приводит ТАСС, заправки компании будут работать стабильно.

Практически на наших АЗС нет ограничений по заправке. Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом, — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» отметил, что сейчас сложилась непростая ситуация на рынке нефтепродуктов. Он добавил, что компания поставляет почти все продукты переработки нефти на внутренний рынок, а также гарантирует обеспечение топливом бюджетных организаций и социально значимых объектов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для сельскохозяйственных производителей. Речь идет об энергоносителях, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ.

До этого сообщалось, что ситуация с обеспечением горючим в Севастополе постепенно приходит в норму, а объем топлива, реализуемого населению, был существенно увеличен 16 июня. Количество горючего, выставляемого на продажу по QR-кодам, возросло в три раза по сравнению с предыдущими днями.