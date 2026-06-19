Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 09:56

Сечин ответил на вопрос о наличии ограничений по топливу на АЗС «Роснефти»

Сечин: на АЗС «Роснефти» нет ограничений по заправке машин топливом

Игорь Сечин Игорь Сечин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На АЗС «Роснефти» нет ограничений по заправке машин топливом, заявил глава компании Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров. По его словам, которые приводит ТАСС, заправки компании будут работать стабильно.

Практически на наших АЗС нет ограничений по заправке. Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом, — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» отметил, что сейчас сложилась непростая ситуация на рынке нефтепродуктов. Он добавил, что компания поставляет почти все продукты переработки нефти на внутренний рынок, а также гарантирует обеспечение топливом бюджетных организаций и социально значимых объектов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для сельскохозяйственных производителей. Речь идет об энергоносителях, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ.

До этого сообщалось, что ситуация с обеспечением горючим в Севастополе постепенно приходит в норму, а объем топлива, реализуемого населению, был существенно увеличен 16 июня. Количество горючего, выставляемого на продажу по QR-кодам, возросло в три раза по сравнению с предыдущими днями.

Экономика
Россия
Роснефть
Игорь Сечин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России призвали вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие
К берегам Камчатки начала двигаться волна цунами
Россия возобновила поставки крепкого спиртного в одну страну
Небо над российским городом временно закрыли ради безопасности
Мать оставила маленького сына в запертой машине на жаре и ушла на три часа
Miravi представит программу «Воля» на фестивале «Традиция»
Избившей двухмесячную дочь матери вынесли суровый приговор
Москвичам рассказали о затруднениях движения вечером 19 июня
Генпрокурор заинтересовался соблюдением прав участников СВО
Магнитные бури сегодня, 19 июня: что завтра, апатия, стресс, тошнота
Юрист раскрыл, как именно в России изменилось отношение к стажерам
В Московском регионе объявили грозовую тревогу
Убийца девятилетнего мальчика в Петербурге прошел экспертизу
Названа грибная столица России в 2026 году
Европа решила обвинить Россию во всех бедах из-за БПЛА
Депутат назвал нюанс в работе с новыми универсальными платежными QR-кодами
В России призвали запретить школам отсеивать учеников после девятого класса
Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Врач напомнил, чем грозит ношение солнцезащитных очков без UV-фильтра
Армянская оппозиция потребовала аннулирования парламентских выборов
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.