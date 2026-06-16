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16 июня 2026 в 14:26

В Севастополе объявили о начале нормализации ситуации с топливом

В Севастополе объем топлива для населения увеличили в три раза

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ситуация с обеспечением горючим в Севастополе постепенно приходит в норму, а объем топлива, реализуемого населению, был существенно увеличен 16 июня, заявил на аппаратном совещании регионального правительства исполняющий обязанности первого замгубернатора города Алексей Парикин. Он отметил, что количество горючего, выставляемого на продажу по QR-кодам, возросло в три раза по сравнению с предыдущими днями, передает ТАСС.

Парикин подчеркнул, что власти намерены и дальше наращивать объемы реализации бензина и дизельного топлива населению по мере стабилизации обстановки. Отмечается, что в настоящее время основная часть топлива в городе отпускается через систему электронных очередей с использованием QR-кодов.

Ранее российские нефтяные компании на совещании с вице-премьером РФ Александром Новаком сообщили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей. Отмечалось, что предприятия принимают меры для обеспечения внутреннего спроса на топливо.

Прежде губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что свободная продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 началась с 10:00 мск на восьми АЗС сети «АТАН в Севастополе». Он подчеркнул, что на ТЭС продажа топлива будет осуществляться только по QR-кодам.

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Севастополь
топливо
бензин
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