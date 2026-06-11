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11 июня 2026 в 23:27

В кабмине обсудили обеспечение внутреннего спроса на топливо

Нефтяные компании сообщили о максимальной загрузке НПЗ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские нефтяные компании на совещании с вице-премьером РФ Александром Новаком сообщили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей, говорится в сообщении правительства страны. Отмечается, что предприятия принимают меры для обеспечения внутреннего спроса на топливо.

Представители нефтяной отрасли доложили о текущей работе производств и мерах, направленных на поддержание необходимого объема выпуска продукции для внутреннего рынка. Кроме вице-премьера, в обсуждении приняли участие министр сельского хозяйства Оксана Лут, представители Минэкономразвития, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, Минтранса и Минфина. Также на встрече присутствовали представители Петербургской Биржи и отраслевых компаний.

Ранее министр иностранных дел королевства Том Берендсен заявил, что Нидерланды предложили ввести новые меры по сокращению так называемого теневого флота, перевозящего российскую нефть. Их хотят включить в 21-й пакет санкций ЕС.

До этого министр энергетики Казахстана заявил, что для увеличения объемов прокачки нефти из России в Китай через территорию Казахстана сторонам необходимо нарастить существующие мощности трубопровода. Эту масштабную техническую задачу профильные ведомства и компании двух государств планируют решать совместно.

Экономика
Россия
Александр Новак
нефть
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