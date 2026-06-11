Нидерланды решили ударить по «‎теневому флоту» России

Нидерланды предложили ввести новые меры по сокращению так называемого теневого флота, перевозящего российскую нефть, заявил министр иностранных дел королевства Том Берендсен на заседании экспертной группы формата NB8++. Их хотят включить в 21-й пакет санкций ЕС, пишет ТАСС.

По словам Берендсена, на практике речь идет о введении ограничений на количество новых судов, якобы пополняющих теневой флот, а также содействии «выводу из эксплуатации и утилизации» уже существующих. Также он отметил необходимость ввести санкции против компаний и посредников, которые, по мнению нидерландских властей, способствуют функционированию флота.

Ранее Еврокомиссия предложила включить 30 танкеров в 21-й пакет санкций против России и сохранить действующий потолок цен на российскую нефть. Кроме того, Брюссель выступил с инициативой запретить продажу России танкеров для перевозки СПГ, а также ввести ограничения в отношении портов, которые участвуют в торговле российскими энергоресурсами.

Также в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России Европейская комиссия предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС для участников спецоперации. По словам главы Еврокомиссии, данная мера впервые предусматривает ограничения не в отношении отдельных категорий лиц, а в отношении всех, кто служил в российских вооруженных силах с начала СВО.