Появились подробности 21-го пакета «танкерных» санкций против России

Еврокомиссия предложила включить 30 танкеров в 21-й пакет санкций против России и сохранить действующий потолок цен на российскую нефть, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, Брюссель выступил с инициативой запретить продажу России танкеров для перевозки СПГ, а также ввести ограничения в отношении портов, которые участвуют в торговле российскими энергоресурсами, передает РИА Новости.

Сегодня мы предлагаем включить в список еще 30 судов, помимо 632, против которых уже введены санкции. Мы предлагаем ввести ограничения в отношении продажи СПГ-танкеров России, как мы это уже сделали с нефтяными танкерами, — сообщила она.

Ранее сообщалось, что Европейский союз намерен включить в 21-й пакет антироссийских санкционных ограничений 170 физических лиц и организаций. Среди них, по данным источников, фигурируют 90 российских банков.

Также в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России Европейская комиссия предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС для участников спецоперации. По словам главы Еврокомиссии, данная мера впервые предусматривает ограничения не в отношении отдельных категорий лиц, а в отношении всех, кто служил в российских Вооруженных силах с начала СВО.