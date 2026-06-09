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09 июня 2026 в 14:23

Появились подробности 21-го пакета «танкерных» санкций против России

ЕК хочет включить в 21-й пакет санкций 30 танкеров и запретить продажу СПГ-судов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Еврокомиссия предложила включить 30 танкеров в 21-й пакет санкций против России и сохранить действующий потолок цен на российскую нефть, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, Брюссель выступил с инициативой запретить продажу России танкеров для перевозки СПГ, а также ввести ограничения в отношении портов, которые участвуют в торговле российскими энергоресурсами, передает РИА Новости.

Сегодня мы предлагаем включить в список еще 30 судов, помимо 632, против которых уже введены санкции. Мы предлагаем ввести ограничения в отношении продажи СПГ-танкеров России, как мы это уже сделали с нефтяными танкерами, — сообщила она.

Ранее сообщалось, что Европейский союз намерен включить в 21-й пакет антироссийских санкционных ограничений 170 физических лиц и организаций. Среди них, по данным источников, фигурируют 90 российских банков.

Также в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России Европейская комиссия предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС для участников спецоперации. По словам главы Еврокомиссии, данная мера впервые предусматривает ограничения не в отношении отдельных категорий лиц, а в отношении всех, кто служил в российских Вооруженных силах с начала СВО.

Европа
Урсула фон дер Ляйен
нефть
танкеры
санкции
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