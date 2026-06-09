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09 июня 2026 в 14:03

ЕС готовит масштабный удар по российским банкам в новом пакете санкций

Reuters: ЕС включит 90 российских банков в 21-й пакет санкций

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейский союз намерен включить в 21-й пакет антироссийских санкционных ограничений 170 физических лиц и организаций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Среди них, по данным собеседников агентства, фигурируют 90 российских банков.

Как утверждают источники, данная мера позволит довести общее число находящихся под санкциями российских банков до половины от всех финансовых организаций страны, осуществляющих международные транзакции. Таким образом, ЕС продолжает ужесточать давление на российский финансовый сектор, подчеркивается в материале.

Ранее европейские дипломаты рассказали, что полный запрет на импорт российской нефти и ограничения на морские перевозки, скорее всего, не войдут в 21-й пакет санкций Евросоюза. Основное внимание при подготовке новых мер уделяется корректировке механизма потолка цен на сырье.

Прежде депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что ЕС в вопросе антироссийских нефтяных санкций ведет себя как гоголевская унтер-офицерская вдова, высекшая сама себя. Санкции, перефразируя известную поговорку, приходят и уходят, а европейская потребность в российской нефти остается навсегда, отметил парламентарий.

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