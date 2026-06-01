В Госдуме объяснили, какими санкциями ЕС «сам себя высек» Депутат Ивлев заявил, что ЕС сам себя наказал санкциями против российской нефти

Европейский союз в ситуации с антироссийскими нефтяными санкциями демонстрирует поведение, напоминающее гоголевскую унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла, заявил ТАСС депутат Госдумы Леонид Ивлев. Парламентарий отметил, что, перефразируя известную поговорку, санкции приходят и уходят, а потребность Европы в российской нефти остается всегда.

Своими безумными санкциями против России ЕС загнал свою экономику в тупик и, как гоголевская унтер-офицерская вдова, сам себя высек. И это в начале лета, а что они запоют зимой? — сказал Ивлев.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Евросоюз рассматривает вариант временной отмены потолка цен на российскую нефть из-за конфликта вокруг Ирана. В 2025 году ЕС ввел механизм, согласно которому каждые полгода предельная стоимость российской нефти марки Urals автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Европу усилить давление на Россию с помощью санкций. Она также назвала Украину «первой линией обороны» Европы и призвала обеспечить ее оружием.