Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке ударов по России на июнь является отчетом перед западными спонсорами и просьбой о новых поставках оружия, заявил РИА Новости депутат Госдумы Леонид Ивлев. Генерал-майор запаса считает, что украинский глава воинственной риторикой пытается доказать своим европейским кураторам, что ВСУ сохранили боеспособность.

В условиях, когда Запад усилил снабжение ВСУ дронами, эти заявления являются скорее отчетом перед кредиторами и одновременно запросом на новые поставки вооружений, — сказал Ивлев.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов выразил аналогичное мнение, что заявления Зеленского о подготовке атак на Россию в июне — пустое бахвальство перед западными покровителями. Киев, по его словам, пытается доказать своим спонсорам, что способен продолжать конфронтацию.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского о якобы подготовленных ударах по России в июне не приближают мирное урегулирование кризиса. В Кремле регулярно слышат подобные угрозы, добавил он.