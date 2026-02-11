В ГД раскрыли, на что пойдет Зеленский ради удержания «кровавой власти» Депутат Ивлев: Зеленский пойдет на фальсификацию выборов ради сохранения власти

Президент Украины Владимир Зеленский готов сфальсифицировать выборы и референдум, чтобы удержаться у власти, заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с ТАСС. Парламентарий призвал ориентироваться на факты, а не на заинтересованные источники, которые создают информационный шум.

Пока ясно одно: Зеленский лихорадочно просчитывает варианты сохранения своей кровавой власти и не остановится ни перед чем, будь то сфальсифицированный референдум или подставные выборы, либо срыв мирных переговоров, — сказал Ивлев.

Ранее сообщалось, что Украина начала планировать проведение президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией. Оба голосования должны состояться до 15 мая. Шаг был предпринят под давлением американской администрации с целью завершения украинского конфликта уже весной.

Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинские власти намеренно слили информацию о президентских выборах. Он отметил, что в статье большинство источников — украинцы. Парламентарий добавил, что не верит в проведение голосования в обозначенные сроки.