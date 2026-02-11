Депутат Рады заявил о намеренном сливе информации о выборах на Украине Депутат Железняк: украинские власти намеренно слили информацию о выборах

Украинские власти намеренно слили газете The Financial Times информацию о президентских выборах, заявил депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. Он отметил, что в статье большинство источников — украинцы. Парламентарий добавил, что не верит в проведение голосования в обозначенные газетой сроки.

Кто-то из властей специально забросил пару месседжей, — написал Железняк.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что Украина начала планировать проведение президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией. Оба голосования должны состояться до 15 мая. По информации издания, шаг был предпринят под давлением американской администрации с целью завершения украинского конфликта уже весной.

До этого бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн выразил мнение, что глава Украины Владимир Зеленский проиграет президентские выборы в случае их честного проведения. При этом он подчеркнул, что очень хотел бы увидеть реальное голосование в этой стране.