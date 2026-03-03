Зеленский раскрыл свои планы по участию в выборах на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera усомнился в выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства. Он отметил, что многое будет зависеть от мнения украинцев.

Я совсем не уверен, что буду баллотироваться, — сказал Зеленский.

Ранее глава Украины заявил, что страна сможет провести выборы только после завершения конфликта. Он подчеркнул, что речь идет не о временной паузе в боевых действиях, а о полном окончании противостояния.

До этого бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник отмечал, что Зеленский в случае участия в выборах попытается сфальсифицировать их и победить в первом туре. По его словам, у политика нет шансов на победу в соответствии с действующей Конституцией. Он не исключил, что в фальсификации Зеленскому поможет электронное голосование: так появится возможность украсть голоса украинцев в Европе, а это около 10 млн человек.

В свою очередь военный эксперт Олег Кузнецов выразил мнение, что Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, несмотря на свои заявления об обратном. По мнению специалиста, продолжение боевых действий выгодно как самому Киеву, так и его европейским покровителям.