18 февраля 2026 в 17:59

Раскрыт хитрый план Украины по нефтепроводу «Дружба»

Экс-нардеп Олейник: Киев использует нефтепровод «Дружба» для свержения Орбана

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Украина не случайно тормозит ремонт нефтепровода «Дружба» накануне выборов в Венгрии, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, это делается ради ухудшения жизни венгров и свержения премьер-министра страны Виктора Орбана.

Украина тормозит ремонт нефтепровода «Дружба», и даже Европейский союз уже вмешался и говорит: «Вы там как-то ускорьтесь». А почему это делают? Потому что в Венгрии выборы в апреле. Ранее Орбан уже предупреждал, что Украина будет вмешиваться в эти выборы путем финансовой и других форм поддержки оппозиционных сил внутри страны. Говорил о работе агентуры, о том, что даже завозили людей со всего Евросоюза, которые участвовали в митингах, и украинцы тоже занимались этим. Понятно, что они пытаются таким образом ухудшить ситуацию ко дню выборов, чтобы Орбан и его партия проиграли, — отметил Олейник.

Он выразил мнение, что проигрыша Орбана на выборах жаждет Брюссель. Однако, по его словам, эта цель достигается руками украинцев.

И вот сейчас Украина получила ответ: Словакия и Венгрия отказались поставлять им бензин и нефть. [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) и так загнан, как крыса, в угол, бросается на всех, оскорбляет всех. Ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, оскорбляет Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, со всеми лидерами переходит на личности. Как минимум такая политика приведет к тому, что никаких перспектив членства в ЕС у Украины не будет, — заключил Олейник.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что предстоящие выборы в Венгрии частично станут выборами о приеме Украины в Евросоюз. По его словам, Будапешт выступает против вхождения Киева в объединение, поэтому исход голосования напрямую повлияет на позицию Венгрии по этому вопросу в будущем.

Яна Стойкова
Я. Стойкова
