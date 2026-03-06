Экс-глава личной охраны Орбана попал в базу «Миротворца»

Экс-глава личной охраны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Янош Хайду попал в базу украинского сайта «Миротворец», следует из данных ресурса. На портале разместили его личные данные и фотографию.

Согласно информации на сайте, директор венгерского «Центра по борьбе с терроризмом» обвиняется в якобы соучастии в похищении украинцев. По мнению администрации скандального сайта, он причастен к присвоению государственных средств и спецтехники Украины, а также в разжигании межнациональной и межгосударственной вражды.

Ранее сообщалось, что украинский портал «Миротворец» добавил в свою базу 20 российских общественных деятелей. В нее попали главы региональных подразделений фонда «Защитники Отечества», занимающегося поддержкой участников спецоперации.

До этого стендап-комика Нурлана Сабурова из Казахстана внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Его обвиняют в покушении на суверенитет Украины и финансировании ВС России. Кроме того, в базу сайта «Миротворец» внесли космонавта Федора Юрчихина.