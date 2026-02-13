Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 13:17

Известного российского космонавта включили в базу «Миротворца»

База данных сайта «Миротворец» пополнилась именем Героя России Федора Юрчихина

Федор Юрчихин Федор Юрчихин Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Космонавта из России Федора Юрчихина внесли в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец», следует из данных ресурса. Поводом для включения стали формулировки о якобы «нарушении госграницы» и «посягательстве на суверенитет» Украины.

Юрчихин совершил пять космических полетов и имеет звание Героя Российской Федерации. «Миротворец» известен внесением в свои списки политиков, деятелей культуры и журналистов, чья позиция не совпадает с официальной линией Киева.

Ранее рок-музыкант Сергей Чиграков, известный как лидер группы «Чиж & Co», заявил, что ему неизвестны мотивы включения его персоны в базу украинского сайта «Миротворец». По словам артиста, этот факт не имеет для него никакого значения. С таким же равнодушием он воспринял известие о том, что попадание в список, возможно, закроет ему путь на европейские сцены.

Кроме того, Федеральная служба по финансовому мониторингу России внесла украинского политика Георгия Тука в список террористов и экстремистов. Он является создателем скандального сайта «Миротворец».

