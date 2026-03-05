Климова назвала лучший фильм с 2019 года

Актриса Екатерина Климова посоветовала посмотреть фильм режиссера Йоакима Триера «Сентиментальная ценность». В ходе «Форума в большом городе» от VK она выразила мнение, что в кино начинается эра хороших фильмов, передает корреспондент NEWS.ru.

«Сентиментальная ценность» — посмотрите, пожалуйста, новый фильм, которому аплодировали 19 минут на Каннском кинофестивале. Начинается эра хороших фильмов, потому что после фильма «Паразиты» ничего такого не было, — сказала она.

Ранее фильм «Битва за битвой» американского режиссера Пола Томаса Андерсона стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании BAFTA в 2026 году. В общей сложности кинолента удостоилась 14 номинаций. На втором месте расположился фильм «Грешники» Райана Куглера.

Тем временем стало известно, что Лили Коллинз, известная по главной роли в сериале «Эмили в Париже», исполнит роль Одри Хепберн в новом проекте о создании культового фильма «Завтрак у Тиффани». Продюсером картины выступит Скотт ЛаСтайти, работавший над фильмами «Афера под прикрытием» и «Министерство неджентльменских дел».