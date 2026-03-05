Военэксперт исключил введение американских войск в Иран

У Соединенных Штатов недостаточно сухопутных сил для противостояния миллионной армии Ирана, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, иранские военные жаждут возмездия за гибель своих лидеров.

Никакие наземные войска американцев на территорию Ирана не войдут. У Штатов нет сил тягаться с миллионной армией, которую выставит Иран. У США нет воинской силы. На сегодня за пределами страны есть 300 тыс. человек по всем странам мира. Как они собираются биться с людьми, которые воюют у себя дома и не думают не то что не сдаваться, а просто кипят желанием разобраться с убийцами детей и духовных лидеров? Тем более что на сегодня никакого превосходства Штаты не достигли. Они топят корабли в море и пытаются бить по атомным центрам. Я в них силы никакой не вижу. Только колоссальную наглость, беспринципность и подкуп, — высказался Артамонов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко предположил, что действия США и Израиля против Ирана могут привести к серьезным последствиям, вплоть до диверсий на территории Штатов. По его словам, убийство религиозных лидеров в священный месяц Рамадан может разжечь конфликт, превратив его в «священную войну».