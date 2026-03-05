В Петрозаводске загорелось здание краеведческого музея

В Петрозаводске произошло возгорание в здании краеведческого музея, расположенном на улице Заводская линия, сообщили в ГУ МЧС России по Карелии. На момент пожара строение пустовало, так как находилось на реконструкции, уточнили в ведомстве.

Пожар. г. Петрозаводск, ул. Заводская линия, д. 5 — пожар в здании краеведческого музея, находящегося на реконструкции. Людей в здании нет, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в торговом центре в дагестанском Кизляре возник мощный пожар. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки в магазине одежды на втором этаже. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, информации о пострадавших не поступало.

До этого стало известно, что при пожаре в Волосовском районе Ленинградской области погибли 25 коров. Возгорание произошло в одноэтажном кирпичном здании фермы, кровля выгорела на площади 800 квадратных метров.

Прежде в Кемерово вспыхнул пожар в складском помещении с грузовой техникой. Огонь распространился на территории площадью 1000 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 38 человек и 13 единиц техники.