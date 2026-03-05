Десятки животных заживо сгорели в страшном пожаре В Ленинградской области при пожаре погибли 25 коров

25 коров погибли при пожаре в Волосовском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по 47-му региону в МАХ. Возгорание произошло в одноэтажном кирпичном здании фермы, кровля выгорела на площади 800 кв. м.

На месте погибли 25 голов крупного рогатого скота (коровы) и эвакуировано 20 коров. Обстоятельства пожара устанавливаются, — добавили в ведомстве.

Тем временем трех человек спасли из горящего массажного салона на юго-востоке Москвы. Одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии. Массажный салон, где вспыхнул огонь, расположен на первом этаже жилого дома в районе Выхино-Жулебино.

До этого в Кемерово вспыхнул пожар в складском помещении с грузовой техникой. Огонь распространился на территории площадью в тысячу квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 38 человек и 13 единиц техники. Обошлось без пострадавших.

Ранее собака по кличке Багира спасла двух детей из горящего дома в подмосковной деревне Чаплыгино и бесследно исчезла. Питбуль разбудил хозяйку громким лаем у детских кроваток, благодаря чему женщина успела вывести малышей из охваченного пламенем здания.