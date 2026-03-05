Пенсионерка погибла в огненной ловушке в Запорожской области Под Запорожьем пенсионерка погибла в пожаре из-за неосторожности при курении

В Запорожской области при пожаре в частном доме погибла 75-летняя пенсионерка, сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, также в огне пострадал 71-летний мужчина, его госпитализировали. По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Трагедия произошла в селе Чапаевка в частном жилом доме. Пламя охватило одну из комнат. Сотрудники МЧС России, к сожалению, обнаружили 75-летнюю женщину без признаков жизни, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в тушении пожара участвовали трое спасателей и одна пожарная автоцистерна. В МЧС призвали россиян курить только в специально отведенных местах, вдали от легковоспламеняемых предметов, а окурки и горящие спички тушить перед выбрасыванием.

