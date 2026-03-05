Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 10:47

Шокирующий момент убийства 23-летнего мужчины у метро попал на видео

Опубликованы кадры момента убийства 23-летнего мужчины у метро

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
РЕН ТВ опубликовало видео с дракой в Москве, которая привела к смерти 23-летнего молодого человека у метро. Еще один мужчина пострадал.

Известно, что инцидент произошел у станции «Сокол». По информации журналистов, нападавшего задержали.

Ранее сообщалось, что погибший стал участником конфликта с двумя мужчинами, один из них схватился за нож. Известно, что нападавшему 28 лет. Он успел нанести удары обоим оппонентам, один скончался на месте, второго доставили в больницу. Очевидцы обезвредили подозреваемого и удерживали его до приезда полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее охранники столичного торгового центра «Щука» подверглись нападению со стороны группы агрессивных мужчин. Потасовка началась после того, как один из посетителей вступил в конфликт с сотрудниками охраны. После этого мужчина позвал на подмогу своих знакомых, и вскоре завязалась драка. Случайные прохожие попытались разнять дерущихся, однако сами получили травмы. Всего в массовой драке, по предварительным данным, приняли участие около 15–20 человек.

