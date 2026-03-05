IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера

Двухфакторная аутентификация поможет избежать взлома при утрате номера, рассказал Lenta.ru IT-эксперт Сергей Золотухин. Он посоветовал отслеживать входы в аккаунт с новых устройств. По словам эксперта, следует отдельно выписать адреса электронной почты, с которой связан мессенджер.

Отдельно выпишите адреса электронной почты, которые связаны с вашим мобильным номером. Проверьте, какие резервные способы оповещения используются в этих почтовых ящиках. Настройте уведомления о входах в аккаунт почты с новых устройств: это позволит оперативно принять меры для защиты аккаунта, — рассказал Золотухин.

IT-эксперт подчеркнул, что на сервисах, которые больше не используются, лучше удалить аккаунты. Он также посоветовал устанавливать разные пароли на всех ресурсах.

