05 марта 2026 в 11:57

IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера

IT-эксперт Золотухин: двухфакторная аутентификация поможет избежать взлома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Двухфакторная аутентификация поможет избежать взлома при утрате номера, рассказал Lenta.ru IT-эксперт Сергей Золотухин. Он посоветовал отслеживать входы в аккаунт с новых устройств. По словам эксперта, следует отдельно выписать адреса электронной почты, с которой связан мессенджер.

Отдельно выпишите адреса электронной почты, которые связаны с вашим мобильным номером. Проверьте, какие резервные способы оповещения используются в этих почтовых ящиках. Настройте уведомления о входах в аккаунт почты с новых устройств: это позволит оперативно принять меры для защиты аккаунта, — рассказал Золотухин.

IT-эксперт подчеркнул, что на сервисах, которые больше не используются, лучше удалить аккаунты. Он также посоветовал устанавливать разные пароли на всех ресурсах.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков рассказал, что сброс заводских параметров предотвратит несанкционированный доступ злоумышленников к умным кормушкам для питомцев. По его словам, взлом можно определить по необычному «поведению» гаджета.

