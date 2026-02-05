В США раскрыли секрет взлома личной почты Эпштейна Хакеры взломали почту Эпштейна благодаря паролю из файлов по его делу

В опубликованных Министерством юстиции США документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна нашли пароли от его личных аккаунтов, сообщает издание Cybernews. Используя эти данные, хакеры смогли войти в его электронную почту и начали ей активно пользоваться.

Среди найденных данных был, например, пароль #1Island для почты Outlook. После взлома хакеры начали заполнять ящик оскорбительными письмами, мемами и регистрациями на сомнительных сайтах. Кроме того, от имени Эпштейна было отправлено письмо основателю Microsoft Биллу Гейтсу.

В материалах дела также фигурировали другие простые пароли, такие как Jenjen12 для iTunes. Комбинация jeevacation12 могла открывать доступ сразу к нескольким сервисам: Yahoo, Gmail, Flickr и LinkedIn.

Аналитики Cybernews отметили, что в прошлом десятилетии многие люди использовали простые и одинаковые пароли для разных аккаунтов. Они также заявили, что публикация действующих паролей указывает на серьезные упущения при проверке документов Минюстом США.

Ранее глава крупной американской юридической фирмы Paul Weiss Брэд Карп ушел со своего поста после того, как в материалах по делу Эпштейна всплыла их переписка. Оказалось, что юрист давал финансисту советы по защите от обвинений в торговле людьми. Он проработал в компании около 40 лет и возглавил ее в 2008 году.