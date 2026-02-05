Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 12:00

После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы

Глава юрфирмы Paul Weiss Карп ушел в отставку после публикаций файлов Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Глава крупной американской юридической фирмы Paul Weiss Брэд Карп ушел со своего поста после того, как в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна всплыла их переписка, следует из пресс-релиза фирмы. Он проработал в компании около 40 лет и возглавил ее в 2008 году. Оказалось, что юрист давал Эпштейну советы по защите от обвинений в торговле людьми.

Недавние публикации привели к формированию отвлекающего фактора и обратили внимание на меня, что не в интересах компании, — сказал Карп.

Ранее на вилле покойного финансиста обнаружили снимок, на котором кронпринцесса Норвегии Метте-Марит запечатлена рядом с девушкой в бикини. В документах Министерства юстиции США изображения самой Метте-Марит и неизвестной девушки были замазаны, однако журналистам удалось отыскать оригинал без ретуши.

До этого стало известно, что Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для миллиардера Илона Маска и его друзей. Переписку финансист вел с некой Кирой Д., которая интересовалась, сколько девушек должно присутствовать на мероприятии. В ответ Эпштейн уточнял, сможет ли одна из них сделать массаж на вечеринке.

Джеффри Эпштейн
скандалы
документы
увольнения
