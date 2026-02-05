Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Маска

Осужденный за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для миллиардера Илона Маска и его друзей, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минюста США. Переписку финансист вел с девушкой по имени Кира Д по поводу запланированного на 22 сентября 2012 года мероприятия.

Отлично! Скажи мне точно, что он хочет, я все организую <…> Хотят ли они пойти в клуб-лаунж, и сколько девушек потребуется, — спрашивала девушка Эпштейна.

В ответ Эпштейн интересовался возможностью участия одной из девушек в качестве массажистки на мероприятии. Он также сообщал, что Маск и его знакомые планируют выйти около 11 часов вечера в тот же день. Через несколько дней после предполагаемого мероприятия одна из девушек направила Эпштейну сообщение с вопросом о том, обсуждал ли он с Маском ее участие.

Ранее Маск объяснил, по какой причине прекратил общение с финансистом Джеффри Эпштейном. Миллиардера разозлила его чрезмерная настойчивость.

