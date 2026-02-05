Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 11:41

Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для Маска

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Осужденный за секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн обсуждал организацию вечеринки с девушками для миллиардера Илона Маска и его друзей, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минюста США. Переписку финансист вел с девушкой по имени Кира Д по поводу запланированного на 22 сентября 2012 года мероприятия.

Отлично! Скажи мне точно, что он хочет, я все организую <…> Хотят ли они пойти в клуб-лаунж, и сколько девушек потребуется, — спрашивала девушка Эпштейна.

В ответ Эпштейн интересовался возможностью участия одной из девушек в качестве массажистки на мероприятии. Он также сообщал, что Маск и его знакомые планируют выйти около 11 часов вечера в тот же день. Через несколько дней после предполагаемого мероприятия одна из девушек направила Эпштейну сообщение с вопросом о том, обсуждал ли он с Маском ее участие.

Ранее Маск объяснил, по какой причине прекратил общение с финансистом Джеффри Эпштейном. Миллиардера разозлила его чрезмерная настойчивость.

До этого стало известно, что британцы-республиканцы провели акцию протеста у Букингемского дворца. Они требовали опубликовать все сведения о связях королевской семьи с уличенным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном.

Джеффри Эпштейн
Илон Маск
педофилы
миллиардеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес решение по делу уфимского школьника с пневматическим автоматом
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Стало известно, сколько торговых центров рискуют закрыться в ближайшие годы
Россиянину назначили 320 часов работ за многомиллионный долг по ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.