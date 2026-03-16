Маск назвал церемонию «Оскар» невыносимой

Современную церемонию вручения премий Американской киноакадемии «Оскар» стало невыносимо смотреть, написал на своей странице в соцсети X американский миллиардер Илон Маск. Его комментарий появился в ответ на пост о возможных изменениях в классическом фильме «Крестный отец» режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров выразил мнение, что в этом году на премии «Оскар» постарались отойти от голливудского мейнстрима. Он отметил, что картина Пола Андерсона «Битва за битвой» предсказуемо получила награду. В то же врем эксперт подчеркнул, что не до конца согласен с результатами.

До этого сообщалось, что лучшим фильмом 2026 года по версии американской киноакадемии «Оскар» стала кинокартина «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Как оказалось, она победила в шести номинациях.

Фильм Андерсона стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании BAFTA в 2026 году. В общей сложности кинолента удостоилась 14 номинаций. На втором месте расположился фильм «Грешники» Райана Куглера.