16 марта 2026 в 17:39

Маск назвал церемонию «Оскар» невыносимой

Илон Маск Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Современную церемонию вручения премий Американской киноакадемии «Оскар» стало невыносимо смотреть, написал на своей странице в соцсети X американский миллиардер Илон Маск. Его комментарий появился в ответ на пост о возможных изменениях в классическом фильме «Крестный отец» режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров выразил мнение, что в этом году на премии «Оскар» постарались отойти от голливудского мейнстрима. Он отметил, что картина Пола Андерсона «Битва за битвой» предсказуемо получила награду. В то же врем эксперт подчеркнул, что не до конца согласен с результатами.

До этого сообщалось, что лучшим фильмом 2026 года по версии американской киноакадемии «Оскар» стала кинокартина «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Как оказалось, она победила в шести номинациях.

Фильм Андерсона стал лидером по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании BAFTA в 2026 году. В общей сложности кинолента удостоилась 14 номинаций. На втором месте расположился фильм «Грешники» Райана Куглера.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве женщины футболиста
Россиянин заложил бомбу для ворующего газеты соседа
Умер один из старейших актеров МХАТа Голиков: причины смерти, последние дни
Суд частично снял с Лерчек запрет на интернет
«Дураков в правительстве нет»: на Алтае нашли метод «деалкоголизации» людей
Врачи спасли мальчика с вилкой в щеке
США приняли неожиданное решение по нефтяным танкерам в Ормузском проливе
Одна переписка стала причиной внутреннего расследования в бундестаге
В Госдуме раскрыли истинное отношение крымчан к воссоединению с Россией
Названы дальнейшие шаги Трампа по Украине после отказа НАТО помогать США
Трамп получил еще один отказ в помощи по Ирану
Сбой зафиксировали на одной из веток столичного метро
«Всегда будем помнить»: футболист проиграл борьбу онкологии в 20 лет
«Кажется, это злая шутка». Что известно об убитой футболистом москвичке
МИД России объяснил, что США и Израиль натворили на Ближнем Востоке
Звезда «Гостьи из будущего» Аринина умерла в одиночестве: что известно
В Ливане раскрыли число жертв израильских ударов
«Дом.ру» объяснил ограничения домашнего интернета
Двух тюменцев жестко наказали за нападение на врача
Женщину с двумя детьми нашли закопанными в лесу: что известно, кто убийца
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
