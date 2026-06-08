Джонни Депп: биография, фильмография и скандальная личная жизнь

Джон Кристофер Депп — младший появился на свет 9 июня 1963 года, в провинциальном Оуэнсборо, штат Кентукки. Он был четвертым из детей в семье. Отец работал инженером, мать — официанткой. Домашняя атмосфера была далека от идеала: родители постоянно скандалили, и, как позже выяснилось, отец не чурался рукоприкладства.

В 15 лет Депп пережил развод родителей. Учеба его перестала интересовать, юноша бросил школу и ударился в музыку. Депп взял бас-гитару и примкнул к группе The Kids. Коллектив играл на разогреве у американского рок-вокалиста Игги Попа. Бедствовал, подрабатывал в ночных клубах, а иногда ночевал прямо в машине приятеля.

В 1983 году Депп женился на гримерше Лори Энн Эллисон. Она же свела его с Николасом Кейджем, который буквально за руку привел его в кино. Дебют состоялся в хорроре Уэса Крэйвена «Кошмар на улице Вязов». С этого крошечного эпизода началась его голливудская история.

Настоящая слава настигла Деппа в 1987 году с сериалом «Джамп-стрит, 21». Он играл полицейского под прикрытием и мгновенно стал кумиром миллионов девчонок. Но сам актер возненавидел этот образ: бесило, что его воспринимают только как «красивого парня», и он отчаянно искал что-то более странное, гротескное и необычное.

Звездный час: Эдвард Руки-ножницы и дружба с Тимом Бертоном

Судьба свела его с Тимом Бертоном. Режиссер, обожающий мрачные сказки и чудаков, искал актера на главную роль в «Эдварде Руки-ножницы». Депп сначала отнесся к предложению скептически: он был уверен, что Бертон выберет Тома Круза, Тома Хэнкса или даже Майкла Джексона. Но режиссер настоял на своем. Так родился один из самых долгих и плодотворных творческих союзов в истории кино.

Фильм «Эдвард Руки-ножницы» (1990) стал прорывом. Депп сыграл трогательного, ранимого искусственного человека с лезвиями вместо пальцев. Его глаза — боль, невинность и жажда любви. Роль принесла первую номинацию на «Золотой глобус». А дальше были «Эд Вуд», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Труп невесты», «Суини Тодд», «Алиса в Стране чудес», «Мрачные тени». Каждый из этих фильмов становился событием, а дружба с Бертоном — легендарной.

Тим Бертон Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Роль Джека Воробья и лучшие фильмы актера

2003 год все перевернул. Disney рискнула запустить франшизу «Пираты Карибского моря», где главным героем стал не благородный красавец, а подвыпивший, шатающийся, эксцентричный капитан Джек Воробей. Депп создал персонажа, который мгновенно стал культовым. Походка, манерная речь, подведенные глаза — все это превратило Джека Воробья в одного из самых узнаваемых киногероев всех времен. Первый фильм — «Проклятие „Черной жемчужины“» — до сих пор считается образцом приключенческого жанра. Депп получил номинацию на «Оскар». Затем были еще четыре сиквела, и каждый раз зрители с восторгом встречали его на экране.

Кроме «Пиратов», в фильмографии Деппа есть и другие яркие работы. «Донни Браско» (гангстерская драма), «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (психоделический угар), «Кокаин» (криминальная комедия). И, конечно, «Чарли и шоколадная фабрика», где он перевоплотился в эксцентричного Вилли Вонку.

Личная жизнь: браки, романы и суд с Эмбер Херд

Женщины в жизни Деппа — отдельная глава. Первый брак с Лори Энн Эллисон был юношеской ошибкой. Затем был головокружительный роман с Вайноной Райдер. В 1998 году Депп встретил Ванессу Паради, французскую певицу и актрису. Они прожили вместе 14 лет, родили дочь Лили-Роуз и сына Джека, так и не оформив официальный брак. Расстались в 2012 году.

В 2015 году Джонни Депп женился на Эмбер Херд. Этот союз обернулся катастрофой. Уже через 15 месяцев Херд подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии. Она предоставила фотографии синяков на лице, добилась временного охранного ордера. Пара развелась, Херд получила $7 млн отступных.

Но история только начиналась. В 2019 году Херд опубликовала в The Washington Post колонку, где назвала себя жертвой домашнего насилия (не называя Деппа по имени). Депп ответил иском о клевете на $50 млн. Херд подала встречный иск на $100 млн. Весь мир замер в ожидании судебного спектакля.

В 2022 году присяжные вынесли вердикт: Херд действительно оклеветала Деппа. Ее обязали выплатить ему $15 млн (позже сумма была снижена до $10,35 млн). Деппа в свою очередь обязали выплатить Херд $2 млн по одному из пунктов встречного иска. Это была частичная, но очень важная победа.

Джонни Депп Фото: Cliff Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Деппа уволили из «Пиратов» и «черный список» Голливуда

Скандал с Херд стоил Деппу карьеры. В 2018 году его попросили покинуть франшизу «Фантастические твари» (он играл Грин-де-Вальда). А вскоре Disney объявила, что больше не будет снимать Деппа в роли Джека Воробья. Актер оказался в настоящем «черном списке» Голливуда: студии боялись связываться с ним из-за репутации. Несколько лет Депп почти не снимался. Его лицо исчезло с обложек, а имя упоминалось только в связи с судом.

Возвращение на экраны: новые роли и проекты

Но победа в суде все изменила. К 2026 году Джонни Депп возвращается в большое кино. Он снимется в фильме «Эбенезер: Рождественская история» — новой экранизации диккенсовского «Рождественского гимна». Депп сыграет скрягу Эбенезера Скруджа. Режиссером станет Тадж Уэст, известный по трилогии «X», «Перл» и «Максин». Премьера намечена на 13 ноября 2026 года.

Ходят слухи и о возвращении в «Пираты Карибского моря». Продюсер Джерри Брукхаймер заявил: если бы решение оставалось за ним, Депп обязательно появился бы в шестой части. Актер уже начал переговоры с Paramount о новом проекте. Все идет к тому, что Депп возвращается на вершину.

Интересные факты о Джонни Деппе

Джонни Депп — человек неординарный. Среди его эксцентричных поступков особенно выделяется исполнение последней воли друга писателя Хантера С. Томпсона: Депп потратил $3 млн, чтобы развеять его прах из специальной пушки.

Известна и его безрассудная щедрость: когда его дочь Лили-Роуз попала в больницу, он пожертвовал $2 млн детской больнице Great Ormond Street в знак благодарности за ее спасение.

Джонни Депп Фото: IMAGO/Kento Nara/Global Look Press

Депп купил частный остров на Багамах и назвал его бухты в честь своих детей, Ванессы Паради, Хантера С. Томпсона, Марлона Брандо и в память о Хите Леджере. У него есть и необычные хобби: он коллекционирует птичьи скелеты и однажды приобрел несколько картин, написанных серийным убийцей Джоном Уэйном Гэйси.

Актер от рождения очень близорук, на левый глаз он практически не видит, и эту проблему, по его словам, невозможно исправить даже хирургически. Его татуировки — это отдельная страница биографии. Татуировка Winona Forever была изменена на Wino Forever («выпивоха навсегда») после разрыва с Вайноной Райдер. А в фильме «Пираты Карибского моря» у его героя капитана Джека Воробья на руке была татуировка с воробьем, которую Депп решил набить и себе.

Ранее мы поделились биографией Анджелины Джоли.