ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 июня 2026 в 10:09

Джонни Депп: биография, фильмография и скандальная личная жизнь

Джонни Депп Джонни Депп Фото: Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Джон Кристофер Депп — младший появился на свет 9 июня 1963 года, в провинциальном Оуэнсборо, штат Кентукки. Он был четвертым из детей в семье. Отец работал инженером, мать — официанткой. Домашняя атмосфера была далека от идеала: родители постоянно скандалили, и, как позже выяснилось, отец не чурался рукоприкладства.

В 15 лет Депп пережил развод родителей. Учеба его перестала интересовать, юноша бросил школу и ударился в музыку. Депп взял бас-гитару и примкнул к группе The Kids. Коллектив играл на разогреве у американского рок-вокалиста Игги Попа. Бедствовал, подрабатывал в ночных клубах, а иногда ночевал прямо в машине приятеля.

В 1983 году Депп женился на гримерше Лори Энн Эллисон. Она же свела его с Николасом Кейджем, который буквально за руку привел его в кино. Дебют состоялся в хорроре Уэса Крэйвена «Кошмар на улице Вязов». С этого крошечного эпизода началась его голливудская история.

Настоящая слава настигла Деппа в 1987 году с сериалом «Джамп-стрит, 21». Он играл полицейского под прикрытием и мгновенно стал кумиром миллионов девчонок. Но сам актер возненавидел этот образ: бесило, что его воспринимают только как «красивого парня», и он отчаянно искал что-то более странное, гротескное и необычное.

Звездный час: Эдвард Руки-ножницы и дружба с Тимом Бертоном

Судьба свела его с Тимом Бертоном. Режиссер, обожающий мрачные сказки и чудаков, искал актера на главную роль в «Эдварде Руки-ножницы». Депп сначала отнесся к предложению скептически: он был уверен, что Бертон выберет Тома Круза, Тома Хэнкса или даже Майкла Джексона. Но режиссер настоял на своем. Так родился один из самых долгих и плодотворных творческих союзов в истории кино.

Фильм «Эдвард Руки-ножницы» (1990) стал прорывом. Депп сыграл трогательного, ранимого искусственного человека с лезвиями вместо пальцев. Его глаза — боль, невинность и жажда любви. Роль принесла первую номинацию на «Золотой глобус». А дальше были «Эд Вуд», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Труп невесты», «Суини Тодд», «Алиса в Стране чудес», «Мрачные тени». Каждый из этих фильмов становился событием, а дружба с Бертоном — легендарной.

Тим Бертон Тим Бертон Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Роль Джека Воробья и лучшие фильмы актера

2003 год все перевернул. Disney рискнула запустить франшизу «Пираты Карибского моря», где главным героем стал не благородный красавец, а подвыпивший, шатающийся, эксцентричный капитан Джек Воробей. Депп создал персонажа, который мгновенно стал культовым. Походка, манерная речь, подведенные глаза — все это превратило Джека Воробья в одного из самых узнаваемых киногероев всех времен. Первый фильм — «Проклятие „Черной жемчужины“» — до сих пор считается образцом приключенческого жанра. Депп получил номинацию на «Оскар». Затем были еще четыре сиквела, и каждый раз зрители с восторгом встречали его на экране.

Кроме «Пиратов», в фильмографии Деппа есть и другие яркие работы. «Донни Браско» (гангстерская драма), «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (психоделический угар), «Кокаин» (криминальная комедия). И, конечно, «Чарли и шоколадная фабрика», где он перевоплотился в эксцентричного Вилли Вонку.

Личная жизнь: браки, романы и суд с Эмбер Херд

Женщины в жизни Деппа — отдельная глава. Первый брак с Лори Энн Эллисон был юношеской ошибкой. Затем был головокружительный роман с Вайноной Райдер. В 1998 году Депп встретил Ванессу Паради, французскую певицу и актрису. Они прожили вместе 14 лет, родили дочь Лили-Роуз и сына Джека, так и не оформив официальный брак. Расстались в 2012 году.

В 2015 году Джонни Депп женился на Эмбер Херд. Этот союз обернулся катастрофой. Уже через 15 месяцев Херд подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии. Она предоставила фотографии синяков на лице, добилась временного охранного ордера. Пара развелась, Херд получила $7 млн отступных.

Но история только начиналась. В 2019 году Херд опубликовала в The Washington Post колонку, где назвала себя жертвой домашнего насилия (не называя Деппа по имени). Депп ответил иском о клевете на $50 млн. Херд подала встречный иск на $100 млн. Весь мир замер в ожидании судебного спектакля.

В 2022 году присяжные вынесли вердикт: Херд действительно оклеветала Деппа. Ее обязали выплатить ему $15 млн (позже сумма была снижена до $10,35 млн). Деппа в свою очередь обязали выплатить Херд $2 млн по одному из пунктов встречного иска. Это была частичная, но очень важная победа.

Джонни Депп Джонни Депп Фото: Cliff Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Деппа уволили из «Пиратов» и «черный список» Голливуда

Скандал с Херд стоил Деппу карьеры. В 2018 году его попросили покинуть франшизу «Фантастические твари» (он играл Грин-де-Вальда). А вскоре Disney объявила, что больше не будет снимать Деппа в роли Джека Воробья. Актер оказался в настоящем «черном списке» Голливуда: студии боялись связываться с ним из-за репутации. Несколько лет Депп почти не снимался. Его лицо исчезло с обложек, а имя упоминалось только в связи с судом.

Возвращение на экраны: новые роли и проекты

Но победа в суде все изменила. К 2026 году Джонни Депп возвращается в большое кино. Он снимется в фильме «Эбенезер: Рождественская история» — новой экранизации диккенсовского «Рождественского гимна». Депп сыграет скрягу Эбенезера Скруджа. Режиссером станет Тадж Уэст, известный по трилогии «X», «Перл» и «Максин». Премьера намечена на 13 ноября 2026 года.

Ходят слухи и о возвращении в «Пираты Карибского моря». Продюсер Джерри Брукхаймер заявил: если бы решение оставалось за ним, Депп обязательно появился бы в шестой части. Актер уже начал переговоры с Paramount о новом проекте. Все идет к тому, что Депп возвращается на вершину.

Интересные факты о Джонни Деппе

Джонни Депп — человек неординарный. Среди его эксцентричных поступков особенно выделяется исполнение последней воли друга писателя Хантера С. Томпсона: Депп потратил $3 млн, чтобы развеять его прах из специальной пушки.

Известна и его безрассудная щедрость: когда его дочь Лили-Роуз попала в больницу, он пожертвовал $2 млн детской больнице Great Ormond Street в знак благодарности за ее спасение.

Джонни Депп Джонни Депп Фото: IMAGO/Kento Nara/Global Look Press

Депп купил частный остров на Багамах и назвал его бухты в честь своих детей, Ванессы Паради, Хантера С. Томпсона, Марлона Брандо и в память о Хите Леджере. У него есть и необычные хобби: он коллекционирует птичьи скелеты и однажды приобрел несколько картин, написанных серийным убийцей Джоном Уэйном Гэйси.

Актер от рождения очень близорук, на левый глаз он практически не видит, и эту проблему, по его словам, невозможно исправить даже хирургически. Его татуировки — это отдельная страница биографии. Татуировка Winona Forever была изменена на Wino Forever («выпивоха навсегда») после разрыва с Вайноной Райдер. А в фильме «Пираты Карибского моря» у его героя капитана Джека Воробья на руке была татуировка с воробьем, которую Депп решил набить и себе.

Ранее мы поделились биографией Анджелины Джоли.

Джонни Депп
Америка
кино
проекты
возвращение
Голливуд
Оскар
биографии
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Авиация НАТО сбила дрон над Латвией
Мужчина подобрал полмиллиона рублей в лифте и попал под статью
Психолог рассказала о важности первой работы для подростка
Волонтер раскрыла, что стало с пропавшей на Пхукете россиянкой
Иран предупредил США и Израиль об ответе за удары
В Госдуме ответили, к чему приведут попытки ВСУ атаковать Крым
Пушилин обвинил Киев в блокаде с ударами по инфраструктуре
«Подлизываются к диктатору»: в Европе разнесли Мерца за фото с Зеленским
Япония назвала условия отправки военного флота в Ормузский пролив
В Иране выступили с серьезными обвинениями к США и Израилю
Москвичам рассказали о способе наладить отношения с близкими
Медведчук назвал главного выгодоприобретателя от конфликта на Украине
Женщина чудом выжила после падения в канализационный люк
Житель приграничья получил травмы лица и рук от атаки дрона ВСУ
Турэксперт перечислила лучшие направления для отдыха в Подмосковье
Число погибших при землетрясении на юге Филиппин увеличилось
Российских школьников могут привлечь к сбору воспоминаний ветеранов СВО
Наступление ВС России на Харьков 8 июня: десятки убитых, ДРГ в Купянске
На Филиппинах отменили предупреждение о цунами
Репродуктолог ответила, как избежать осложнений при позднем зачатии
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.