Как найти данные о репрессированных родственниках: 5 шагов к поиску

В советское время многие семьи столкнулись с трагедией, о которой предпочитали молчать, ибо наличие репрессированного родственника могло покалечить судьбу всем членам рода. Сейчас у потомков есть возможность узнать правду. Поиск информации о репрессированных предках — занятие долгое и кропотливое, однако современные технологии, открытые базы данных и архивы делают его реальным.

С чего начать: семейные архивы и расспросы родственников

Любое исследование биографии начинается дома. Прежде чем писать запросы в государственные учреждения, стоит максимально полно изучить собственные семейные истории. Самый ценный источник — родственники, которые помнят прошлое. Разговоры с ними могут подарить ключевые детали: полные имена, примерные даты, названия городов и деревень, где жил и был арестован человек.

Параллельно необходимо перебрать все уцелевшие семейные бумаги: старые фотографии, письма с фронта или из мест заключения, трудовые книжки, справки, выписки из метрических книг. Даже маленькая пометка на обороте снимка способна стать решающей зацепкой. Следует фиксировать любые упоминания о том, когда человек пропал, где он находился до ареста, куда его выслали или в каком лагере он отбывал наказание.

Уже на этом этапе постарайтесь собрать максимум точных данных: фамилию, имя и отчество репрессированного, год и место его рождения, место жительства на момент ареста. Без этой информации дальнейшие шаги будут практически бесполезны. Если этих сведений не хватает, их можно попытаться восстановить через региональные архивы ЗАГСов, где хранятся записи актов гражданского состояния — о рождении, браке, смерти.

Фрагмент новой постоянной экспозиции «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны» в Музее истории ГУЛАГа в Москве Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Цифровой поиск по фамилиям

Следующий этап — обращение к интернет-базам, созданным на основе рассекреченных архивов. Начинать поиск данных о репрессированном родственнике удобнее всего в Сети. Поиск в ней предельно прост: достаточно ввести фамилию, имя и отчество человека, и система покажет, есть ли о нем информация. В карточке могут быть указаны дата и место ареста, статья обвинения, вынесенный приговор, а иногда и номер уголовного дела. Например, «Открытый список». Проект использует краудсорсинг: любой пользователь может добавить новую информацию, а модераторы-историки ее проверяют.

Государственные архивы: какие фонды содержат следственные дела

После того как вы нашли своего родственника в онлайн-базе и узнали номер его дела, наступает черед обращения в государственные архивы. Основная масса следственных дел и связанных с репрессиями документов хранится в двух ведомствах.

Во-первых, это архивы Федеральной службы безопасности (ФСБ). Именно в них находятся уголовные дела на осужденных по политическим статьям, а также так называемые фильтрационные дела на советских военнопленных и остарбайтеров. Дела хранятся в региональных управлениях ФСБ по месту вынесения приговора, поэтому важно знать, в каком регионе был осужден ваш предок.

Во-вторых, это информационные центры (ИЦ) Министерства внутренних дел (МВД). Туда стоит обращаться, если вы знаете, где именно ваш родственник отбывал наказание. Часть документов, особенно относящихся к более позднему периоду, может находиться в региональных государственных архивах, например в Государственном архиве административных органов.

Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие документы можно найти: анкеты, протоколы допросов, приговоры, переписка

Если вам повезет и вы получите доступ к архивному делу, вас ждет настоящее погружение в историю. В деле репрессированного можно обнаружить самые разные материалы. Прежде всего это анкета арестованного, где содержатся его биографические сведения: год и место рождения, социальное происхождение, образование, место работы, семейное положение и партийность. Там же находятся протоколы допросов — часто единственный источник информации о том, в чем обвиняли человека и как он вел себя во время следствия.

Кроме того, в деле обязательно хранится сам приговор — документ, который определял судьбу человека: расстрел, заключение в лагерь, ссылка или высылка. Иногда можно найти и другие бумаги — справки о месте захоронения, переписку родственников с ходатайствами о помиловании, а также личные вещи и фотографии, изъятые при аресте.

Как составить запрос в архив: образец и порядок

Итак, вы нашли номер дела и знаете, куда обращаться. Как правильно написать запрос? Существует несколько способов. Во-первых, можно подать его через портал «Госуслуги». Справку о делах, которые хранятся в архивах ФСБ, теперь можно заказать именно так. Законный срок ответа — 30 дней. Также можно отправить запрос по электронной почте или обычной почтой либо обратиться лично в архив.

В запросе нужно указать как можно больше информации о репрессированном родственнике: его фамилию, имя и отчество, год и место рождения, место жительства на момент ареста и, если известно, дату ареста и осуждения. Обязательно приложите документы, подтверждающие ваше родство. Это могут быть копии свидетельств о рождении, браке, о смене фамилии — то есть вся цепочка, которая доказывает вашу связь с репрессированным предком. Без этого вам могут отказать.

Примерный текст обращения: «Я, [ваши фамилия, имя, отчество и паспортные данные], ищу информацию о своем репрессированном родственнике: [фамилия, имя, отчество родственника], [год рождения], арестован в [год] в [место]. На момент ареста проживал по адресу [адрес]. Прошу вас выслать мне архивную справку, копии материалов дела в отношении этого человека, а также сохранившиеся в деле фотографии, личные документы и переписку. Прилагаю документы, подтверждающие родство».

Что делать после нахождения информации: оформление реабилитации

Если вы нашли сведения о своем репрессированном родственнике и он до сих пор не реабилитирован, следующим шагом может стать обращение в прокуратуру для оформления его реабилитации. Для этого нужно подать заявление в прокуратуру по месту вынесения приговора. К заявлению необходимо приложить копии архивных документов, подтверждающих факт репрессии.

Реабилитация — не просто формальность. Это официальное признание того, что человек был необоснованно подвергнут политическим репрессиям. Она дает его потомкам определенные права, например на получение информации о месте захоронения, а также восстанавливает доброе имя вашего предка.

