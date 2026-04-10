Космическая гонка: как СССР шел к первому полету человека в космос

Человечество не сразу шагнуло к звездам. Этому предшествовали годы напряженной работы, военные испытания и жесткое соперничество двух держав. Советский Союз, начиная с изучения трофейных ракет, сумел не только догнать, но и обогнать своего главного противника в гонке за космос. Итогом этого пути стал апрельский день 1961 года, когда гражданин СССР Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в мировую историю.

Немецкое наследие: трофейные «ФАУ-2» и первые советские ракеты

Все началось с поражения нацистской Германии. Когда война закончилась, советские специалисты получили доступ к секретным разработкам Третьего рейха, и главной из них стала баллистическая ракета А-4, которую враг называл «ФАУ-2». Сразу после 9 мая 1945 года на территории Германии развернулась деятельность специальных трофейных команд. Инженеры под руководством руководителя группы Сергея Королева отыскивали чертежи, узлы и целые изделия, вывозя их в Советский Союз.

К 1947 году первые образцы «ФАУ-2» были восстановлены и подготовлены к запускам. Полигон Капустин Яр стал местом, где советские ракетчики учились обращаться с этой техникой. Эти пуски дали бесценный опыт. Опираясь на немецкие наработки, конструкторское бюро Королева приступило к созданию собственных ракет. Уже в 1949 году появились первые серийные изделия, способные летать на 600 километров, а в середине 1950-х годов на вооружение поступила ракета Р-5М, оснащенная ядерной боеголовкой.

Вершиной этих трудов стала межконтинентальная ракета Р-7. Именно ей было суждено вывести человечество в космос. 21 августа 1957 года Р-7 успешно поразила цель на огромном расстоянии. А 4 октября того же года ее модификация, названная «Спутник», вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. Так военная техника, созданная на основе трофейных образцов, начала служить мирным целям.

Немецкая ракета «ФАУ-2», 1944 г. Фото: РИА Новости

1957 год: первый спутник и собака Лайка — заявка на лидерство

4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут по московскому времени с космодрома Байконур (тогда он именовался 5-м научно-исследовательским полигоном Тюра-Там) стартовала ракета Р-7. Через 295 секунд небольшой шар диаметром 58 см и весом 83,6 кг вышел на орбиту. Его радиопередатчик посылал на Землю короткие сигналы «бип-бип-бип», которые услышали радиолюбители всего мира. Советский Союз заявил о своем лидерстве в космической гонке.

Успех окрылил руководство страны. Уже через месяц, 3 ноября 1957 года, на орбиту отправился «Спутник-2». В его герметичном контейнере находилась собака Лайка, ставшая первым живым существом, побывавшим на околоземной орбите. Ученым предстояло выяснить, выживет ли организм в условиях невесомости, перегрузок и радиации.

Лайку подобрали на московской улице. Из нескольких претенденток выбрали именно ее за спокойный нрав и выносливость. Обратный полет в те годы был технически невозможен. К сожалению, из-за нештатной ситуации собака погибла через несколько часов от перегрева, но ее полет доказал главное: живое существо способно перенести выход в космос, а значит, настал черед человека.

1960–1961: испытания, аварии и Белка со Стрелкой

После запуска Лайки советская космическая программа перешла к подготовке пилотируемого полета. Нужно было создать надежный корабль-спутник и научить его возвращаться на Землю. Первые запуски кораблей, которые в прессе называли «Спутник-4» и «Спутник-5», сопровождались авариями.

Настоящий прорыв случился 19 августа 1960 года. Корабль «Спутник-5» поднялся на орбиту с собаками Белкой и Стрелкой. Эти животные прошли серьезную подготовку: их приучали к долгому пребыванию в замкнутом пространстве, перегрузкам, вибрации, питанию из специальных автоматов.

Полет длился больше суток. Корабль сделал 17 витков вокруг Земли. Самым тревожным моментом стало поведение Белки на четвертом витке. Собака забеспокоилась, попыталась освободиться от ремней, ее вытошнило. Но, к счастью, все обошлось, и 20 августа спускаемый аппарат благополучно приземлился. Белка и Стрелка стали первыми существами, совершившими орбитальный полет и вернувшимися живыми. Вопрос о возможности полета человека был снят.

Собаки Белка и Стрелка после полета, 1960 г. Фото: РИА Новости

Отбор и подготовка первых космонавтов: почему выбрали Юрия Гагарина

Пока собаки летали в космос, шло формирование отряда первых космонавтов. Кандидатов отбирали среди военных летчиков-истребителей. Условия были суровыми: возраст до 35 лет, рост не выше 170 сантиметров (чтобы поместиться в кабине «Востока»), вес до 70 килограммов, безупречное здоровье и крепкая психика. Из 3500 претендентов отобрали всего 20 человек. 7 марта 1960 года первых 12 зачислили в отряд.

Тренировки были изнурительными: многочасовые испытания в барокамерах и сурдокамерах, вращение на центрифуге, полеты в невесомости на самолете, парашютные прыжки. Летом 1960 года из двадцатки выделили шестерку лучших, которые начали готовиться к первому полету. В нее вошли Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Григорий Нелюбов и Валерий Быковский.

Почему выбрали именно Гагарина? Решающую роль сыграли не только его летные навыки, но и личные качества. Он излучал спокойствие, уверенность, обаяние. Его улыбка, умение держаться и располагать к себе людей покорили государственную комиссию. Первый космонавт должен был стать лицом великой страны, и Гагарин подходил для этого лучше всех. Титова, его дублера, считали не менее подготовленным, но у Гагарина было то неуловимое нечто, что сделало его всемирным символом.

12 апреля 1961 года: хроника 108 минут, изменивших мир

Раннее утро 12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин в оранжевом скафандре садится в автобус, который везет его к старту. В 9 часов 7 минут по московскому времени с Байконура стартует ракета «Восток-К» с кораблем «Восток-1». Из динамиков несется знаменитое «Поехали!»

Подъем прошел в штатном режиме. Через несколько минут корабль вышел на орбиту, и Гагарин стал первым человеком, увидевшим Землю из космоса. Невесомость, непривычные ощущения, но он продолжал работать: вел переговоры с Землей, наблюдал, делал записи. Полет продлился 108 минут. За это время «Восток-1» сделал один виток вокруг планеты.

Кадр из фильма «Первый рейс к звездам», Юрий Гагарин в скафандре «СК-1» перед историческим стартом космического корабля «Восток-1» с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года Фото: РИА Новости

Самым драматичным моментом стало возвращение. Из-за сбоя в тормозной системе спускаемый аппарат вошел в атмосферу позже расчетного времени. Гагарин испытал перегрузки до 10 g, но не потерял самообладания. На высоте 7 км он катапультировался и приземлился на парашюте недалеко от города Энгельса Саратовской области. «108 минут, изменившие мир» — так газета «Правда» в тот день озаглавила репортаж об этом событии. Человек побывал в космосе и вернулся живым.

Триумфальное турне: как Гагарин облетел Землю

Полет сделал Гагарина самым знаменитым человеком на планете. Ему предстояла новая, не менее сложная миссия — мировое турне, которое западная пресса назвала «миссией мира». Сразу после возвращения он начал объезжать страны, рассказывая о советском достижении.

За несколько лет Гагарин посетил около 30 государств. Он побывал в Финляндии, Польше, Великобритании, Франции, на Кубе, в Канаде, Индии, Египте, Бразилии. Всюду его встречали восторженные толпы, короли и президенты искали его дружбы, журналисты ловили каждое слово. Гагарин стал живым символом Советского Союза, его научной и технической мощи.

Но у этой славы была и обратная сторона. Космонавт был вынужден работать по жесткому графику, его жизнь превратилась в бесконечные поездки и выступления. На подготовку к новым полетам времени почти не оставалось. Однако он с честью выдержал испытание славой, оставшись простым, искренним и мужественным человеком.

Что дальше: после полета — новая космическая гонка

Полет Гагарина стал стартом нового этапа космического противостояния. Советский Союз одержал победу, но Соединенные Штаты не сдавались. Уже 5 мая 1961 года Америка отправила в суборбитальный полет Алана Шепарда. Президент Джон Кеннеди поставил амбициозную цель: высадить человека на Луну до конца десятилетия.

Валентина Терешкова. Кадр из американского документального фильма «Советы в космосе» Фото: РИА Новости

СССР ответил серией новых рекордов. В 1963 году первой женщиной в космосе стала Валентина Терешкова. В 1965 году Алексей Леонов совершил первый выход в открытый космос. Но лунная гонка требовала колоссальных ресурсов, и постепенно инициатива перешла к американцам. Тем не менее космическая гонка, начавшаяся с трофейных «ФАУ-2», на десятилетия определила развитие науки и техники во всем мире.

Ранее мы рассказали о том, как запрещали рок в СССР.