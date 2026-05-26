26 мая 2026 в 10:50

«Будет громко»: экс-министр дал совет киевлянам с плохой «кукухой»

Экс-глава МИД Украины Кулеба рекомендовал согражданам уезжать из Киева

Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба порекомендовал жителям Киева покинуть город. Такое заявление он сделал на своем YouTube-канале после заявления МИД РФ о системных ударах по объектам ВСУ в украинской столице.

Будет громко. Если у кого-то нервы уже не выдерживают, если «кукуха» уже «не вытягивает», <...> вам нужно взять паузу от жизни в Киеве, — заявил он.

Ранее пресс-служба МИД РФ рекомендовала иностранцам как можно скорее покинуть Киев. Также ведомство проинформировало, что российская армия начала планомерно наносить удары по заводам украинского военно-промышленного комплекса. После этого госсекретарь США Марко Рубио проинформировал президента Дональда Трампа о действиях российской стороны по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Также финский политик Армандо Мема призвал страны Европы возобновить диалог с Москвой после недавнего предупреждения Министерства иностранных дел России. По мнению Мемы, Европейский союз не заинтересован в дипломатическом урегулировании текущего конфликта.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

