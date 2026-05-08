Кулеба раскрыл, сколько еще продлится конфликт на Украине Кулеба: кризис на Украине продлится еще два года

Кризис на Украине продолжится еще два года, и его исход будет решаться не на передовой, а в тылу, заявил в эфире своего YouTube-канала экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, главными факторами победы станут устойчивость экономики, стабильность общества и эффективность противовоздушной обороны.

То есть у кого будет более устойчивая экономика, более устойчивое общество и эффективнее ПВО, тот будет побеждать. <…> То есть до этого у нас основные события происходили на линии фронта. Теперь у нас в тылу будут происходить основные события, — высказался он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не закрыта для диалога с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду на возобновление переговоров.

Также представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва готова к переговорам по украинскому вопросу, способным принести реальные результаты. При этом дипломат подчеркнула, что американские представители, ответственные за диалог, сейчас полностью поглощены ближневосточной проблематикой.