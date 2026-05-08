День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 10:25

Кулеба раскрыл, сколько еще продлится конфликт на Украине

Кулеба: кризис на Украине продлится еще два года

Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Кризис на Украине продолжится еще два года, и его исход будет решаться не на передовой, а в тылу, заявил в эфире своего YouTube-канала экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, главными факторами победы станут устойчивость экономики, стабильность общества и эффективность противовоздушной обороны.

То есть у кого будет более устойчивая экономика, более устойчивое общество и эффективнее ПВО, тот будет побеждать. <…> То есть до этого у нас основные события происходили на линии фронта. Теперь у нас в тылу будут происходить основные события, — высказался он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не закрыта для диалога с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду на возобновление переговоров.

Также представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва готова к переговорам по украинскому вопросу, способным принести реальные результаты. При этом дипломат подчеркнула, что американские представители, ответственные за диалог, сейчас полностью поглощены ближневосточной проблематикой.

Европа
Украина
Россия
Дмитрий Кулеба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
Захарова резко пристыдила россиян за жалобы на отключения интернета
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.