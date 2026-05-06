«Мы открыты»: Захарова объяснила позицию России по переговорам с Украиной Захарова: РФ всегда открыта к переговорам по Украине и не отказывается от них

Москва открыта к переговорам по Украине, которые будут иметь реальный эффект и результат, заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости. При этом она отметила, что ответственные с американской стороны за диалог сейчас полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке.

Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия со своей стороны не отказывалась от концепции переговорного процесса, контактов и проведения встреч. Они должны быть нацелены на заявленный Москвой результат.

Россия участвует и в обсуждении предложенного США мирного плана, но ставит под вопрос желание Киева договариваться. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование, которое возможно только после устранения первопричин конфликта, включая угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и притеснение русскоязычного населения на Украине.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что американский лидер Дональд Трамп может заставить президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку. При этом он отметил, что пока глава Белого дома не готов отвлекаться на конфликт Киева и Москвы, так как занят противостоянием на Ближнем Востоке.