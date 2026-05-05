Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку

Американский лидер Дональд Трамп может заставить президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. При этом он отметил, что пока глава Белого дома не готов отвлекаться на конфликт Киева и Москвы, так как занят противостоянием на Ближнем Востоке.

Выгнать Зеленского и поменять его правительство на договороспособное, которое способно заключить мирную сделку, — это в первую очередь зависит от США. Учитывая, что США сейчас заглохли в противостоянии с Ираном и там грядут новые переговоры, все крутится и вертится вокруг конфликта. Поэтому Британия как главный игрок не заинтересована в стабилизации ситуации. Я думаю, что до отставки Зеленского пока, к сожалению, дело не дойдет. Трампа волнует стабилизация на Ближнем Востоке, Ормузский пролив и природные ресурсы, в том числе цены на нефть, потому что из-за этого страдает американская экономика, — сказал Самонкин.

По мнению политолога, Трамп вернется к урегулированию российско-украинского конфликта сразу после завершения войны с Ираном. Он не исключил, что президент США устроит разбирательства из-за нецелевого расходования помощи армии Украины.

Трамп конкретно заявил, что украинский кризис ему не интересен в плане дальнейшей поддержки. Естественно, есть высокая вероятность, что он вернется к переговорному процессу и будет требовать свои деньги обратно, которые были необоснованно либо разворованы, либо не так освоены. Это еще предстоит увидеть, но исключительно после завершения ближневосточного конфликта, — резюмировал Самонкин.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что появление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова на так называемых пленках предпринимателя Тимура Миндича может говорить о начале передела оборонного сектора в Киеве. Он связал происходящее с борьбой за контроль над финансовыми потоками.