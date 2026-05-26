Воздушно-космические силы России получили партию новых истребителей Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в Ростех, поставила Воздушно-космическим силам России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. По информации пресс-службы госкорпорации, Су-35С спроектирован для обеспечения превосходства в воздухе, а также для нанесения ударов по наземным объектам инфраструктуры, расположенным на большом расстоянии от аэродрома базирования.

Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний. Машины были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования, — сказано в сообщении.

Ранее Ростех представил новый зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель». Он способен эффективно противостоять различным типам беспилотных летательных аппаратов противника. Уточнялось, что соответствующая разработка была успешно испытана в реальных боевых условиях. В частности, выяснилось, что «Цитадель» демонстрирует не только высокую точность, но и надежность в борьбе с современными угрозами.