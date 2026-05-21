21 мая 2026 в 20:47

В АНБ рассекретили, как ВВС США гонялись за «звездным» НЛО

Newsweek: 13 истребителей ВВС США пытались перехватить звездообразный НЛО

Не менее 13 истребителей ВВС США поднимали в воздух для перехвата звездообразного НЛО, следует из рассекреченных документов Агентства национальной безопасности. Организация Disclosure Foundation получила более 300 страниц отчетов, где также зафиксированы сферическая «тарелка» ярче Солнца и объект с двумя желтыми огнями, сообщает Newsweek.

Свидетель описывал звездообразный НЛО как непохожий на самолет: он двигался рывками и излучал белый и голубоватый свет. Другой объект бесшумно летал на малой высоте и менял направление, говорится в материалах.

Ранее в казахстанском оборонном ведомстве заявили, что сведения о неопознанном летающем объекте над республикой в 1994 году не соответствуют действительности. В тот период местные средства ПВО также не отмечали ничего похожего, несмотря на то, что об этом инциденте говорилось в опубликованных Пентагоном секретных бумагах.

Кроме того, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что файлами об НЛО США пытаются отвлечь внимание от своих неудач в Иране. По его словам, опубликованные документы появились слишком «своевременно».

