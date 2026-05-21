Суд вынес приговор директору детсада по делу о гибели ребенка в Тобольске Директор детсада в Тобольске получила три года условно за смерть ребенка

Суд в Тюменской области приговорил директора детского сада в Тобольске к трем годам условно за гибель четырехлетней воспитанницы, сообщили ТАСС в региональном СУ СК. Женщину признали виновной в халатности, повлекшей смерть ребенка.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных (управленческих) функций в сфере образования на срок два года, — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что руководитель учреждения не проверила безопасность игровых конструкций, в частности домика-беседки, который не отвечал госстандарту. В итоге в мае 2023 года одна из девочек погибла от удушья, повиснув на металлической перекладине игрового сооружения.

Ранее руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева сообщила, что воспитательницу детсада приговорили к полутора годам условно. В период с 7 по 11 февраля 2025 года женщина включила кварцевую лампу в группе, ушла и оставила детей без надзора, из-за чего пятеро малышей получили ожог роговицы.

Кроме того, пресс-служба СКР сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о халатности после того, как двое пятилетних детей ушли из детского сада в подмосковном Чехове. Днем 18 мая мальчики, гуляя на территории учреждения, тайком от воспитательницы вышли и скрылись в неизвестном направлении.