В российском регионе машина с людьми провалилась в ледяную ловушку В Тобольске машина с людьми провалилась под лед

В Тобольске (Тюменская область) автомобиль с людьми провалился под лед на переправе, сообщает Telegram-канал «Новости Тюмени». На опубликованных очевидцами кадрах виден серый автомобиль Chevrolet. Инцидент произошел из-за того, что лед в этом месте еще не окреп.

В службу спасения никто не обращался. В МЧС уточнили, что сама переправа в это время еще не была официально открыта для движения.

В Свердловской области с начала 2025 года на непрочном льду погибли 42 человека, среди которых семеро детей. Спасательные службы призвали население соблюдать повышенную осторожность при выходе на лед.

Ранее в Ангарске (Иркутская область) 37-летний рыбак провалился под лед в карьере и утонул. Экстренные службы были вызваны местными жителями, услышавшими крики. Спасатели обнаружили и извлекли тело мужчины, передав его сотрудникам полиции.

До этого в Якутии завершились поисковые работы после инцидента со снегоходом «Буран», который провалился под лед на реке Оленек. В транспортном средстве находились четыре человека, двое из которых сумели спастись. В операции участвовали десять спасателей.