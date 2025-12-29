Украинский БПЛА обстрелял зоопарк в Запорожской области Дрон ВСУ повредил вольеры в реабилитационном центре для хищников в Васильевке

В прифронтовой Васильевский центр для крупных хищников в Запорожской области снова влетел беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, рассказал ТАСС руководитель учреждения Александр Пылышенко. В результате атаки повреждены конструкции вольеров, но ни одно животное не пострадало.

Нас снова атаковал дрон. Повреждены крыши вольеров хищников, потребуется ремонт. Животные не ранены, — отметил Пылышенко.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара украинских беспилотников по зоопарку в Васильевском районе была повреждена часть сооружений для содержания животных. По его словам, один из львов получил осколочные ранения.

Позже стало известно, что лев по кличке Нео, пострадавший при атаке ВСУ на зоопарк, вернулся в восстановленный уличный вольер. После удара украинского беспилотника зверь находился во временном помещении. Эксперты отметили, что у Нео наблюдается хороший аппетит, а это ключевой признак выздоровления. Самочувствие и настроение хищника также «вроде бы ничего».