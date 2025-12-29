Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 02:20

Украинский БПЛА обстрелял зоопарк в Запорожской области

Дрон ВСУ повредил вольеры в реабилитационном центре для хищников в Васильевке

Васильевский центр для крупных хищников Васильевский центр для крупных хищников Фото: Администрация Васильевского муниципального округа
Читайте нас в Дзен

В прифронтовой Васильевский центр для крупных хищников в Запорожской области снова влетел беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, рассказал ТАСС руководитель учреждения Александр Пылышенко. В результате атаки повреждены конструкции вольеров, но ни одно животное не пострадало.

Нас снова атаковал дрон. Повреждены крыши вольеров хищников, потребуется ремонт. Животные не ранены,отметил Пылышенко.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате удара украинских беспилотников по зоопарку в Васильевском районе была повреждена часть сооружений для содержания животных. По его словам, один из львов получил осколочные ранения.

Позже стало известно, что лев по кличке Нео, пострадавший при атаке ВСУ на зоопарк, вернулся в восстановленный уличный вольер. После удара украинского беспилотника зверь находился во временном помещении. Эксперты отметили, что у Нео наблюдается хороший аппетит, а это ключевой признак выздоровления. Самочувствие и настроение хищника также «вроде бы ничего».

хищники
Запорожская область
ВСУ
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Мексике грузовой поезд «разорвал» двухэтажный рейсовый автобус
«Лучше сейчас»: Трамп дал совет Украине по мирной сделке
Стрельба унесла жизни жителей рыбацкой деревни в Эквадоре
Зеленский предложил политический инструмент для принятия решений по Украине
Вучич объявил дату досрочных выборов в Сербии
Стали известны составы рабочих групп США и Украины по урегулированию
«Будет помогать»: Трамп рассказал о щедром предложении Путина по Украине
Гороскоп 29 декабря: следим за здоровьем, боремся с врагами, ищем поддержку
В Финляндии озвучили итоги переговоров европейцев с Трампом и Зеленским
Украинский БПЛА обстрелял зоопарк в Запорожской области
Лосось или форель. Кому можно и нельзя: инструкция к красной рыбе от врача
Трамп сообщил о самом остром и нерешенном вопросе на переговорах
«На 90%»: Зеленский утверждает о согласовании мирного плана с Трампом
Трамп озвучил новый «дедлайн» по решению конфликта на Украине
Трамп анонсировал новый раунд переговоров
Трамп публично встал на сторону России по вопросу ЗАЭС
Трамп начал говорить о большом прогрессе по Украине
Трамп не смог дать конкретики в вопросе суверенитета Донбасса
«Замечательная встреча»: Трамп дал оценку переговорам с Зеленским
Россия вывела на орбиту спутники зарубежных партнеров
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.