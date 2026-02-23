Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 01:49

Гуляющий по трассе в Приморье краснокнижный хищник попал на видео

Приморский заповедник опубликовал видео прогулки леопарда по ночной трассе

Леопард Леопард Фото: Shutterstock/FOTODOM
На автомобильную трассу в Хасанском округе ночью вышел дальневосточный леопард. Редкое событие попало на видео, которое позже обнародовала дирекция заповедников «Земля леопарда».

На кадрах, снятых из салона автомобиля, видно, как хищник неторопливо движется по проезжей части. Заметив приближающуюся машину и яркий свет фар, пятнистый зверь без паники, но уверенно ретировался в лесной массив.

Вероятно, это молодой леопард, который только недавно начал самостоятельную жизнь и активно перемещается в поисках собственного участка, — предположили зоологи.

В природоохранной организации пояснили, что у диких животных свои правила дорожного движения. Они не имеют понимания, что такое дорога или машина.

Ранее в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье засняли забавное видео с участием детеныша амурского тигра. Четырехмесячный тигренок увлеченно «сражается» с обычной травинкой. Он хватает ее лапами и пытается поймать, что является важной частью развития и обучения в дикой природе. Таким образом тигренок приобретает первые навыки, которые пригодятся ему во взрослой жизни.
леопарды
заповедники
Приморье
хищники
