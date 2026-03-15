Командир ВСУ решил увековечить себя в искусстве ТАСС: командир 225-го полка ВСУ Ширяев нанял певицу ради песен о самом себе

Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев нанял украинскую певицу, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что артистка, как предполагается, будет прославлять в песнях его самого и командование полка.

В частности, Ширяев нанял известную на Украине певицу Ярославу Руденко для исполнения песен, героизирующих его «скромную» персону и командование всего 225-го отдельного штурмового полка, — отметил собеседник агентства.

Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-майор Геннадий Шаповалов раскритиковал эксперименты внутри армии. По данным СМИ, Шаповалов отвечает за мобилизацию граждан в войска. Он убежден, что изменения в порядке мобилизации могут обернуться негативными последствиями.

Тем временем заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов сообщил, что языковой барьер снижает эффективность службы иностранных пилотов в рядах Вооруженных сил Украины. Если западные специалисты будут получать сообщения от украинских военнослужащих на ломаном английском языке, у них могут возникнуть сложности в интерпретации данных, пояснил он.