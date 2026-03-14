14 марта 2026 в 18:11

Отвечающий за мобилизацию украинский генерал раскритиковал «эксперименты»

Генерал ВСУ Шаповалов раскритиковал эксперименты внутри армии

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-майор Геннадий Шаповалов раскритиковал эксперименты внутри армии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его данным, Шаповалов отвечает за мобилизацию граждан в войска. Он убежден, что изменения в порядке мобилизации могут обернуться негативными последствиями.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Шаповалов заявил, что изменения в порядке мобилизации могут привести к негативным последствиям и нецелесообразны, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе мобилизовали мужчину, у которого дома без присмотра осталась прикованная к кровати мать. Женщина не могла ходить из-за больной ноги. Она шесть дней провела без еды и воды.

До этого группа из 20 гражданских напала на патруль ТЦК в Полтавской области, применив слезоточивый газ. В результате пострадали шесть силовиков. Восемь мужчин задержаны, шестеро из них подлежат мобилизации и уже проходят военно-врачебную комиссию.

