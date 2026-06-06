«Полное молчание»: Запад осудили за реакцию на украинские бесчинства Боуз осудил Запад за отсутствие реакции на насильственную мобилизацию украинцев

Западные либералы и СМИ устраивают «настоящий скандал», когда иммиграционная служба США задерживает нелегалов для депортации, но полностью молчат, когда украинские силовики насильно загоняют граждан в призывные лагеря, обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз в своих социальных сетях. Поводом для комментария стало видео, на котором мужчину пытаются затолкать в автомобиль, но прохожим удается его отбить.

Когда же головорезы (президента Украины Владимира) Зеленского, обожающие нацистов и вооруженные Вашингтоном и ЕС, загоняют обычных украинцев в призывные лагеря? Полное молчание, — отметил Боуз.

Он также уточнил, что украинские военкоматы нередко избивают задержанных. На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация, мужчинам от 18 до 60 лет ограничен выезд из страны. За уклонение от службы грозит до пяти лет тюрьмы. С 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал, что мужчины призывного возраста на Украине практически лишены прав. По его словам, действия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) носят характер полного бесправия.