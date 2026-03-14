14 марта 2026 в 10:55

Украинцы из Полтавской области объявили «химическую войну» ТЦК

Гражданские атаковали патруль ТЦК в Полтавской области

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Группа из 20 гражданских напала на патруль территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полицейских в Полтавской области, применив слезоточивый газ, в результате чего пострадали шесть силовиков, сообщило украинское издание «Страна.ua». Восемь мужчин задержаны, шестеро из них подлежат мобилизации и уже проходят военно-врачебную комиссию.

13 марта в районе села Нижние Млыны группа до 20 человек попыталась помешать работе военкомата и полиции. Гражданские применили слезоточивый газ, в результате чего трое военных и трое полицейских получили химические ожоги, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Гривко внес законопроект, запрещающий сотрудникам военкоматов принудительно задерживать граждан на улице и изменяющий порядок вручения повесток. Документ предлагает вручать повестки лично или по почте, а при отказе или неявке составлять административный протокол.

Кроме того, украинцы начали указывать в объявлениях о продаже недвижимости и услуг на близость к территориальным центрам комплектования как на недостаток из-за участившихся случаев насильственной мобилизации. Продавщица дома во Львовской области прямо отметила в объявлении, что «локация рядом с ТЦК».

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

