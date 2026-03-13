Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 12:37

В Украине предложили изменить порядок мобилизации

В Раде предложили запретить силовые задержания ТЦК на улицах

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Депутат Верховной рады Сергей Гривко внес законопроект, запрещающий сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) силой задерживать граждан на улице, сообщает «Страна.ua». Документ предлагает изменить порядок вручения повесток и процедуры мобилизации.

Законопроект предусматривает, что повестки должны вручаться гражданам лично либо направляться по почте. В случае если гражданин откажется получить повестку или не явится по ней, сотрудники ТЦК должны составить административный протокол.

После вынесения соответствующего постановления материалы могут быть переданы в полицию. Согласно предложенной процедуре, дальнейшее задержание гражданина может осуществляться уже правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что украинцы все чаще стали упоминать вероятность встречи с сотрудниками ТЦК в объявлениях о продаже и аренде недвижимости и предоставлении услуг. Например, продавец дома с участком во Львовской области указывает, что это «место рядом с ТЦК». А владелец дачного участка из Харьковской области заверяет, что военкоматы «вряд ли узнают» о нем.

мобилизация
ТЦК
Украина
Верховная рада
