Лихачев заявил о глубокой погруженности Путина в ситуацию на АЭС «Бушер»

Президент России Владимир Путин весьма глубоко погружен в ситуацию, которая складывается вокруг иранской атомной электростанции «Бушер» на фоне войны США и Израиля против исламской республики, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он добавил, что в настоящий момент РФ эвакуирует с территории АЭС своих специалистов, передает РИА Новости.

Подчеркну, что глубоко в этой теме находится президент Российской Федерации. Регулярно мы ему докладываем о положении дел как с точки зрения безопасности людей на площадке и эвакуации, так и с точки зрения перспективы развития производственных, строительных процессов. Могу сказать, что президентом предпринят целый ряд шагов по дополнительному обеспечению безопасности как наших товарищей на станции, так и наших караванов, которые были направлены на эвакуацию людей с площадки, — сказал Лихачев.

Ранее сообщалось, что еще 150 работников Росатома прилетели ночью 12 марта из Ирана. Борт с российскими специалистами приземлился в Москве. Еще 450 специалистов остаются на территории Исламской Республики, они находятся «в относительной безопасности».

Ситуация с вывозом россиян находится на контроле у президента РФ Владимира Путина. Глава Росатома выразил благодарность главе государства, Министерству иностранных дел РФ, а также силовым структурам за помощь.