Гросси рассказал о секретных переговорах по Ирану Гросси: МАГАТЭ пытается организовать новую ядерную сделку между США и Ираном

Международное агентство по атомной энергии пытается организовать новую ядерную сделку между США и Ираном, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, сторонам необходимо долгосрочное решение, передает ТАСС.

Мы стараемся это сделать. Думаю, что очевидно для всех, что необходимо долгосрочное решение. Для такого решения нам необходимо вернуться за стол переговоров. Это потребует технической экспертизы и поддержки со стороны МАГАТЭ. Надеюсь, что мы сможем это сделать, — подчеркнул Гросси.

Ранее руководитель организации отмечал, что МАГАТЭ прилагает усилия для сохранения объективности в вопросе иранской ядерной программы. Гросси подчеркнул, что ситуация вокруг ядерных разработок Тегерана всегда была непростой. В связи с этим, добавил он, суть работы агентства заключалась в систематических инспекциях для того, чтобы подтвердить или опровергнуть существование планов разработки ядерного оружия.

До этого заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил журналистам, что у США и Израиля не было законных причин для нападения на Иран, а истинной целью военной операции является смена власти. Сенатор подчеркнул, что Тегеран постоянно взаимодействовал с МАГАТЭ, и выводы агентства никогда не указывали на военный характер иранской ядерной программы.