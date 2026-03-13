Объятый мощным пламенем автобус попал на видео Очевидцы сняли на видео горящий в Мурино автобус

Пассажирский автобус маршрута №563 загорелся на ходу в городе Мурино Ленинградской области. На кадрах Telegram-канала 360.ru видно, что транспортное средство охватило мощное пламя. Информацию пресс-служба ГУ МЧС по 47-му региону подтвердила в Max.

Автобус ПАЗ выгорел изнутри по всей площади. Благодаря оперативным действиям водителя и прибывших подразделений, возгорание было ликвидировано еще до прибытия основных сил МЧС России при помощи водовоза, — говорится в сообщении.

Никто в результате происшествия не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Утром 13 марта стало известно, что открытое горение, произошедшее из-за падения обломков БПЛА, ликвидировано на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края. В устранении пожара и проливе участка, где произошло ЧП, участвуют 273 специалиста и 72 единицы техники.

Ранее мать и двое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Селитренное Астраханской области. К моменту прибытия спасателей пламя полностью охватило строение. Причиной стало короткое замыкание.