Здание автосервиса вспыхнуло в западной части Москвы

На западе Москвы вспыхнуло здание автосервиса, пишет 360.ru со ссылкой на очевидца. Происшествие случилось в Можайском районе на улице Горбунова. Пожар охватил 20 квадратных метров.

Здание автосервиса обесточили. Прибывшие на место представители МЧС России ликвидировали возгорание. Сейчас на месте ЧП работают пять пожарных машин. Предположительно, происшествие обошлось без пострадавших. По предварительным данным, загорелись складируемые вещи.

Ранее в Москве произошел пожар в гостинице «Восход». По предварительной информации, возгорание находится на втором этаже. Из здания эвакуировали людей.

До этого в Казани вспыхнуло складское помещение, где находится производство косметики и парфюмерии. Огонь охватил 3 тыс. квадратных метров. 20 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений.