Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 14:39

Здание автосервиса вспыхнуло в западной части Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На западе Москвы вспыхнуло здание автосервиса, пишет 360.ru со ссылкой на очевидца. Происшествие случилось в Можайском районе на улице Горбунова. Пожар охватил 20 квадратных метров.

Здание автосервиса обесточили. Прибывшие на место представители МЧС России ликвидировали возгорание. Сейчас на месте ЧП работают пять пожарных машин. Предположительно, происшествие обошлось без пострадавших. По предварительным данным, загорелись складируемые вещи.

Ранее в Москве произошел пожар в гостинице «Восход». По предварительной информации, возгорание находится на втором этаже. Из здания эвакуировали людей.

До этого в Казани вспыхнуло складское помещение, где находится производство косметики и парфюмерии. Огонь охватил 3 тыс. квадратных метров. 20 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений.

Москва
происшествия
пожары
автосервисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США пообещали не допустить закрытия Ормузского пролива
Стало известно, какие книги россияне предпочитают читать перед сном
«Обезображен»: в Пентагоне раскрыли состояние нового лидера Ирана
Вице-президент «Атомстройэкспорта» арестован по делу о коррупции
Политолог ответил, зачем на самом деле Трамп публично отчитывает Стармера
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
Объятый мощным пламенем автобус попал на видео
Политолог ответил, сможет ли Трамп быстро выйти из войны с Ираном
Чиновника задержали в Петербурге
Раскрыты детали суда над семьей россиян в Австралии
Синоптик рассказал о погодных сюрпризах в Москве этой весной
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии с апреля 2026 года
Ключевой архитектор вторжения США в Ирак усомнилась в успехе Трампа в Иране
В Пентагоне похвастались рекордным количеством ударов по Ирану
Пентагон отчитался о полном разгроме ракетной промышленности Ирана
ВСУ отправили на передовую человекоподобных роботов
Российский турист потерялся во время перекура перед вылетом
Главу подпольного онлайн-казино задержали в российском городе
В 79 регионах России упростили получение льгот для многодетных семей
Генсек ООН выдвинул жесткое требование к Израилю и «Хезболле»
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.